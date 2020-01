Derfor droppede Mø sin ikoniske fletning til fordel for en mullet

Den pludselige succes ændrede alt for Karen: Døren til musikverdenen blev åbnet på vid gab, og livet tog en U-vending. Men med successen fulgte kaos, og Karens forsøg på at finde sig selv igen blev begyndelsen på en lang rejse mod et mere personligt og ærligt andet album. Forever Neverland udkom i oktober 2018, næsten fire et halvt år efter debutalbummet og to måneder efter, at Mø fejrede sin 30-års fødselsdag.

Da vi møder hende, har hun netop indledt et samarbejde med YSL Beauty, og hendes optræden er startskuddet for det. Mens hun venter på at skulle optræde med nogle af sine mere klubagtige numre, sidder hun på kanten af sofaen i logen med udstrakte hænder og spredte fingre, iklædt en sort hættetrøje, en jakke, som hun har bundet rundt om livet, sorte bukser med antydningen af et kick flare og pumps i sølvgrå silke med et lille similispænde. Hun har enkle sølvhoops i ørerne, og håret – en afbleget mullet med udgroninger – gør, at hun ser afslappet ud.