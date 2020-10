Designeren fra Ry, som blev en af de mest talentfulde haute couture-designere herhjemme

“Jeg arbejder måske ud fra nogle lidt skøre energier – når jeg har besluttet mig for noget, og hvis jeg siger noget højt, kommer det til at ske.”

Designer og skrædder extraordinaire Mark Kenly Domino Tan sidder ved et langt ravfarvet bord, der som det første møder én, når man træder indenfor i hans butik i Store Strandstræde i Indre By i København. I den ene ende af bordet strækker en enkel Georg Jensen Svane-kande sin sølvhals, og i den anden ende ligger et stort brudstykke af en sten som et massivt, henslængt kunstværk.

Væggene changerer i en lys mokkafarve, tøj på bøjler løber hen over nuancer af beige, taupe, hvid, lidt lyseblå og sort. Atmosfæren er helt rolig – måske fordi det er en helligdag, måske fordi det er tidlig morgen, måske fordi tiden, vi lever i, gør, at det tilstødende nyhavnske stræde ikke svømmer over i turister.

“Min veninde designer Yvonne Koné har forretning hernede og sagde til mig, at det skulle jeg da også have. Det fik jeg sagt højt ja til, og så måtte jeg i gang med at finde ud af, hvordan. Jeg fik overtalt mine investorer til, at det var det, vi skulle,” fortæller Mark Tan om butikken, der har været hans siden 2018. Butikken er et essentielt led i den strategi, Mark Tan tog hul på for to år siden, og som for alvor skal forankre hans allerede solide position på det nordiske marked og danne fundament for det, han gør bedst: at fortælle historier.