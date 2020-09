"Det er en fuckfinger til mine gamle jeans"

Cecilie Lassen

38 år, tidligere kongelig balletdanser:

“Netop dette billede, hvor jeg sidder med hænderne over hovedet og knæene trukket op, og man kan se 8-10 deller, er nok det mest ærlige portræt, jeg har fået taget. Det er blødt, og det er mig. For sådan ser jeg ud, hvis jeg sidder på den måde. Sådan ser mange ud, men det er sjældent det, vi ser på de sociale medier. Enten er billederne der meget polerede, eller også er de decideret kropsaktivistiske.

Ekstremerne bliver fremhævet, både hvad angår at være skinny og curvy, og jeg kan godt savne noget så ualmindeligt som billeder af en almindelig krop. Billedserien er en fredstraktat med min egen i dag ualmindeligt almindelige krop. Siden jeg var lille, er min krop blevet presset til det yderste. Det begyndte, da jeg som 7-årig kom ind på balletskolen. Som balletdanser havde jeg en kæmpe stolthed over det instrument, min krop var, men en hofteskade satte en stopper for min karriere og gjorde, at jeg ikke kunne danse eller træne mere. Den vildeste kropsforandring skete dog under og efter min graviditet.

Jeg fik akut tre-leds-bækkenløsning og måtte sidde i kørestol i et par måneder, hvor jeg også blev ramt af en graviditetsrelateret seneskedehindebetændelse i hænderne, der opstod på grund af vand i kroppen. Min søn kom til verden ved en fødsel, der strakte sig over flere døgn med to mislykkede epiduraler, og endte i et akut kejsersnit. Det er to et halvt år siden, og jeg har brugt 24 måneder på at genoptræne min krop, så jeg kan fungere normalt igen. Ikke på at få min gamle krop tilbage, men på at kunne leve i min nye krop. Nogle kvinder fejrer, når de kan komme tilbage i deres gamle jeans.

Det kan jeg godt skyde en hvid pil efter, det kommer aldrig til at ske. Men jeg føler også, at det stresser at sætte de målsætninger op for sig selv og hinanden. Hvorfor skal man tilbage til at være den, man var, før man blev mor?