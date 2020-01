Det tager en e-mail, en Insta-besked og en SMS, førend der er hul igennem til Ana Kraš. Kommunikationen fra hendes side er uden dikkedarer og tegnsætning:

‘hello’

‘would 11.30 am work for you’

Klokken er 23 aftenen før, vi skal mødes, og jeg får en hjerte-emoji, da Ana for tredje gang ændrer tidspunktet for interviewet. Næste dag er en lummer augustlørdag i kølvandet på den københavnske modeuge, og vi mødes i den mørke lobby på hendes hotel i Indre By. Vi kender ikke hinanden, men efter at der er kommet Earl Grey-te, croissanter og kaffe på bordet, finder vi hurtigt ud af vores lighedspunkter: Vi deler samme paranoide frygt for, at diktafonen ikke optager, når vi interviewer, ditto irritation over at få serveret varme drikke i kopper uden hank, og så tog Ana billederne til det portræt, jeg skrev af den danske kok Frederik Bille Brahe til Costume sidste år. Så langt, så godt.

Ana Kraš er et slags hybridtalent: Hun tegner, designer møbler – både sine egne og for andre – arbejder foran og bag kameraet og frekventerer ofte front rows til både Paris’ og New Yorks modeuger. Hun har prydet siderne i alt fra Vogue til The New York Times og Interview Magazine. Hun bliver inviteret til middag, når Chloés chefdesigner Natacha Ramsay-Levi fejrer sin kollektion. Hendes arbejde har været repræsenteret på gallerier og designmesser verden over. Hvad end man interesserer sig for mode, kunst, interiørdesign eller Instagram, er der stor chance for at være stødt på både hendes arbejde og hendes ansigt. Begge dele lige smukt og dragende og det, der gør hende til et af de mest interessante navne på den internationale kulturscene lige nu.