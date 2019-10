Det er godt, at vi er født, mens aborten den er fri

Han forklarer, at der ikke kan laves et fuldstændigt forbud mod fri abort, så længe retten er beskyttet af forfatningen, hvorfor særligt de konservative delstater i Syden og Midtvesten i stedet laver stramninger og reguleringer. Siden 2001 er der blevet indført flere end 660 delstatslove, som begrænser abort, og alene i år har 17 delstater i USA strammet abortlovgivningen, heriblandt Georgia, Kentucky, Mississippi og Ohio, der har indført den såkaldte hjerteslagslov, der forbyder abort, så snart der kan påvises et hjerteslag. Det kan der ved sjette uge, et tidspunkt, hvor mange kvinder end ikke ved, at de er gravide. Derfor opfattes loven af mange som et direkte forbud.

“Kvinders fertilitet bliver ofte brugt politisk. For hvis man i et samfund vil have flere af landets egne, er det vigtigt, at kvinderne føder børn. Derfor er det ikke så overraskende, at disse stramninger sker nu, hvor man har en præsident, der er så optaget af den nationale sikring,” siger psykiater og kvindeforsker Birgit Petersson.