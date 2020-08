"Det handler om ikke at tage kroppen så pisseseriøst"

At blive fotograferet af Petra er noget af det bedste, jeg ved. Når jeg er blevet fotograferet i andre sammenhænge, er jeg blevet forskrækket over, hvor akavet og selvbevidst, jeg bliver. Men ikke med Petra. Hun gør det meget nemt at være hengiven, og det er en beundringsværdig evne. Som kvinder tror jeg, vi er vant til at opleve vores repræsentation blive billedliggjort gennem kunsthistorien, pornografien, reklamer og så videre, men sjældent af kvinder selv. At lave bogen med afsæt i mit eget og Petras blik har været en enormt befriende oplevelse. Jeg tror ikke på, at vi bare kan ‘tage ejerskab over vores kroppe’, være frigjorte eller andre kontemporære buzzwords. Det skal der sgu en helt ny verdensorden til. Men sammen har vi skabt et åndehul, som betyder meget for mig.”

Petra Kleis

37 år, fotograf:

“Billedet stammer fra Girlification, et bogprojekt, jeg har lavet sammen med Maja, hvor jeg løbende over tre år har taget mere end 4.000 nøgenbilleder af hende. Fra jeg mødte Maja første gang, blev jeg fascineret af hendes ublufærdige forhold til sin krop. Når jeg normalt viser billeder til folk, jeg har skudt, siger de næsten altid noget negativt om sig selv. Men det gør Maja aldrig. Hendes krop er et frirum for nysgerrighed og nydelse. Og den selvkærlighed er desværre sjælden. Som en inspiration for andre til at finde sig til rette i sig selv spurgte jeg hende, om hun ville være med i bogprojektet.

Jeg er vant til at arbejde kommercielt, hvor der ikke bliver sat så mange spørgsmålstegn, men Maja er kunstner og sætter spørgsmålstegn ved alt. Det var meget frustrerende for mig, men også givende og lærerigt. Da vi startede, var det ret naturligt, at jeg justerede folks kroppe i Photoshop, hvis det var nødvendigt, når jeg havde skudt dem. Men det stillede Maja sig kritisk over for, og i løbet af de tre år gik det mere og mere op for mig, at jeg faktisk ikke havde lyst til at retouchere. Gudskelov var det i de samme år, hvor dele af modebranchen også begyndte at ændre holdning på det punkt. Derfor blev det taget fint imod, når jeg ikke ville fjerne buler og strækmærker, men gøre det så naturligt som overhovedet muligt.