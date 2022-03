“I Danmark har vi en grundlæggende myte om, at vi allerede har ligestilling”

Da jeg flyttede hjemmefra som 19-årig, skulle jeg finde et job, som kunne betale huslejen for min nye lejlighed – og det kunne kun gå for langsomt. Efter et par ugers søgen endte jeg som salgsassistent i en butik, hvor jeg hurtigt lærte kundeservicens to gyldne regler: Kunden har altid ret – og man kan komme langt med et smil.

De to regler gjaldt altid. Også når kunder overfusede én, kastede ting efter en selv eller ens kollegaer, og når de kaldte én skældsord. De høflige fraser sad på min rygrad, og efter en arbejdsdag med lange køer var smilet blevet så stift, at jeg havde ondt i hele ansigtet.

Siden har jeg lært, at der findes en betegnelse for dét, at jeg og mine kollegaer forventedes at opføre os på denne helt særlige og meget overbærende måde i løbet af vores vagt: nemlig emotional labor. Begrebet blev første gang introduceret af den amerikanske sociolog Arlie R. Hochschild i bogen The Managed Heart fra 1983, og helt grundlæggende beskrives det som at skulle ‘fremkalde eller undertrykke følelser for at opretholde det ydre ansigt, som producerer den rette sindstilstand hos andre’. Eller sagt med andre ord: At man, uanset hvordan man ellers har det, bliver nødt til at have højt humør og et falskt smil klistret på ansigtet dagen lang, fordi andre forventer det af en – og dermed at undertrykke sine egentlige følelser.

Krøllen er, at emotional labor som begreb ikke kun kan bruges inden for serviceindustrien. Det kan også udbredes til andre store dele af vores samfund, lige fra at kvinder stadig står for langt flere huslige pligter end mænd, til at minoriteter kan se sig nødsaget til at opføre sig på bestemte måder – og undgå andre adfærdsmønstre – på deres arbejdspladser af frygt for at blive mødt med stereotyper. Hver eneste dag udfører milliarder af personer verden over emotional labor – og du er helt sikkert også en af dem.

Den ulige arbejdsfordeling i parforholdet

Gennem de seneste år har debatten om emotional labor bevæget sig ind i privatsfæren, hvor særligt heteroseksuelle parforhold er kommet under luppen – blandt andet ved hjælp af den virale artikel Women Aren’t Nags – We’re Just Fed Up fra Harper’s Bazaar i 2017, der satte fokus på, hvordan kvinder står for en stor del af emotional labor i hjemmet. Studier viser nemlig, at kvinder i langt højere grad end mænd udfører huslige pligter som opvask, børnepasning, madlavning, rengøring og indkøb – ofte med sexistiske kommentarer om, at ‘kvinder bare er bedre til den slags ting’.