Hvad faldt I for ved hinanden?

Iman: “Mourad er virkelig sød, god, morsom og selvfølgelig også flot. Den egenskab, jeg faldt allermest for hos ham, er hans humor. Han er så sjov. Jeg kan huske, at da vi skrev sammen på Instagram, sad jeg og lo højlydt.”

Mourad: “Jeg vidste jo godt, hvem Iman var, men jeg havde aldrig set Skam. Jeg vidste ikke, hvor stor serien var, og hvor meget folk holder af den. Så da hun dukkede op til arrangementet, kan jeg huske, at jeg tænkte jeg, at det var meget betænksomt af hende, fordi hun jo ikke tjente noget på at være der. Jeg har tidligere tænkt, at den perfekte drømmekvinde ikke findes, en, der er lige så religiøs som jeg, og som samtidig er et familiemenenneske. Så da jeg så hende den dag med sin familie, syntes jeg det var ... det var ... så fint. Men det var først, da vi begyndte at skrive sammen, at jeg virkelig faldt for hende. Det, hun ikke fortæller, er, at efter den første aften skrev jeg til hende flere gange uden at få et svar. Nogle uger senere, da jeg var i Tromsø på VG-liste-turné, tog drengene ud og festede, og jeg tænkte, at det bare var ikke det, jeg ville. Jeg ville møde en at være sammen med. Den aften svarede Iman på mine beskeder. Det viste sig, at hun ikke havde spillet smart, hun havde bare haft travlt i militæret.”

Iman: “Da jeg kom hjem fra militæret, skulle jeg videre til optagelserne af 71 grader nord (norsk realityserie, red.) og skulle træne op til det. Jeg havde ikke så meget tid, så jeg bad Murad om at møde op klokken ni om morgenen udenfor min blok til en løbetur, hvis han ville mødes. Jeg tænkte selvfølgelig, at han ikke ville dukke op, men der tog jeg fejl. Vi løb langs Akerselva, og sådan fortsatte det hele ugen.”

Mourad: “Det var en ret fin måde at lære hinanden at kende på. Vi undgik den der lidt kejtede første date.”

Iman: “Vi fandt også ud af, at vi begge to ønskede et seriøst forhold. Islam er meget vigtigt for mig, så det betød meget, at han delte min tro og livsstil.”

Mourad: “Den fjerde eller femte samtale, vi havde, handlede faktisk om ægteskab. Det var sjovt at lære hinanden at kende, men ingen af os havde behov for at få en ny ven. Det var alt eller intet.”

Iman: “Efter optagelserne af 71 grader nord tog jeg på udveksling til Jordan for at studere arabisk, og de måneder var virkelig hårde. Det var der, vi besluttede os for, at vi skulle giftes.”