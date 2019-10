Direktøren for Sotheby's har et godt råd til dig, der drømmer om at gå samme vej

Hvordan har din branche ændret sig fra du startede til i dag?

“Ligesom inden for nærmest alle andre brancher er kunstverdenen på nogle måder blevet mere digital. Hos Sotheby’s er der flere og flere online auktioner, og det er som om, at vores kunder også er blevet mere villige til at bruge større beløb online, endda uden at have set værkerne i virkeligheden. Det digitale har både gjort mit arbejde nemmere og sværere. Vi har ikke auktioner i Danmark, så en del af mit arbejde er at rådgive kunderne i forhold til, hvordan de kan få værkerne sendt til udlandet, skaffe eksporttilladelser og få underskrevet kontrakter – det administrative arbejde er blevet mere effektivt. Til gengæld er det blevet sværere for os at fortælle folk, at vi eksisterer i Danmark. Et budskab drukner let i de sociale medier, og for Sotheby’s Danmarks vedkommende er det mere eller mindre slut med trykte annoncer. Derfor må jeg arbejde hårdt for at gøre opmærksom på vores kontor i København. Det gør jeg især på min Instagram, som jeg også bruger privat, til mine bestyrelsesposter og som initiativtager og grundlægger af Magasin du Nord Fashion Prize.”