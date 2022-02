Netop dét – at mikse feminine elementer med maskuline for at føle sig som den mest autentiske version af sig selv – danner grundlaget for kollektionen, som både byder på fine sløjfer, pencilskirts, et skræddersyet powersuit, pailletter og dybe nuancer af bordeaux, som tilsammen giver et både sensuelt og stærkt udtryk.

Det vigtigste er, med designerens egne ord, at ‘folk tager tøjet på og går ud ad døren med oprejst pande og rank ryg’. Med flere integrerede muligheder for at tilpasse tøjet til sin personlige stil – for eksempel ved at binde en nederdel eller en bluse op med stropper, som er syet ind i tøjet – lægger kollektionen op til, at man skal føle sig selvsikker i at lege med sit eget udtryk. Noget, der måske er mere tiltrængt end nogensinde før oven på to år med lockdowns og restriktioner.

“Jeg føler virkelig, at folk mere end nogensinde før har et behov for at udtrykke sig selv og springe op og falde ned på alt, der hedder regler og trends. Når det er sagt, tror jeg også, at 2022 kommer til at blive et år, hvor man har lyst til at dresse endnu mere op og gøre sig umage, og hvor man ikke er bange for at udtrykke sig selv ved at gå amok med farver og at mixe og matche på kryds og tværs,” siger Ditte Reffstrup.

“Jeg insisterer på, at mode skal være sjovt. Jeg elsker at se en person på gaden med en postkasserød regnfrakke eller en stor hat, som kan få et smil frem på læben, og det oplever jeg, at der kommer endnu mere af nu. Det københavnske modemiljø er fyldt med unge mennesker, som ser så seje og inspirerende ud, og som tør at lege med farver. Det er virkelig skønt,” siger hun.

Hvad er dit bedste råd til at skabe en mere personlig stil?

“Jeg tror, at det handler om at gå efter mavefornemmelsen – hvad får dig til at føle dig godt tilpas? Jeg stod i butik, fra jeg var 14 år gammel, og noget af det første, jeg lærte af min daværende souschef, er, at du aldrig må presse noget ned i halsen på en kunde, hvis du kan mærke, at hun ikke føler sig godt tilpas – for så kommer hun i hvert fald aldrig tilbage. Det handler grundlæggende om at få det bedste frem i folk og fremhæve det, de godt kan lide ved sig selv. På samme måde skal du heller ikke tage pink eller grøn på, bare fordi det er ‘sæsonens farve’, hvis du ikke føler dig godt tilpas i det. Det er vigtigt, at man i stedet evaluerer på, hvad der er derude nu, og hvad der så kunne passe godt til én selv.”