"Du er nødt til at finde modet, for ellers sker der ikke noget"

Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 15 år, og har klaret mig selv derfra. Min far var meget fraværende i min barndom, og jeg er vokset op med min mor. Da jeg var 12 år, fandt hun en ny mand, som jeg ikke havde det godt med, og hun ’glemte’ lidt mig og min lillesøster. Jeg følte især, at hun valgte mig fra, da hun sendte mig afsted som 15–årig: først på efterskole, siden til min moster. Det betød, at jeg i lang tid havde svært ved at have tillid til nogen og noget. For hvis min mor og far kunne forlade mig på den måde, hvorfor skulle andre så ikke kunne gøre det samme.

Som 11-årig begyndte jeg at skrive sange, men satte det lidt på pause, imens det var allersværest med min mor. Da jeg var 17 år, tog jeg musikken op igen, og det blev ret naturligt for mig at synge om alt det, der var svært – som en slags ubevidst sorgbearbejdelse. Jeg vidste ikke, hvem der ville lytte, hvis jeg åbnede munden og talte, så jeg prøvede igennem min musik. Det var en måde at løbe en risiko på og håbe, at nogen ville gribe mig ad den vej. Og på den måde noget af det mest modige, jeg har gjort. Jeg har lige udgivet en sang, som handler om et forhold, jeg har til en pige. Det havde jeg aldrig troet, at jeg ville turde. Men jeg syntes, jeg havde lavet en for god sang, til at jeg skulle holde den for mig selv. Også selvom det gav mig ondt i maven at tænke på, om andre ville dømme mig.