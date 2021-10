I har på kort tid fået knap 5.000 følgere på Instagram. Hvorfor tror I, at folk har lyst til at følge med i jeres univers – og at madlavning generelt fylder en del på de sociale medier?

Ida: "For mange kan det være en måde at passe godt på sig selv og dem, man holder af. Det at servere lækker mad for folk kommer af kærlighed, fordi man står flere timer i et køkken for andre. Og så er der vel sket noget under corona, hvor folk har fået mere tid til at lave mad.“

Stine: "Vi er i en periode, hvor man hyper restauranter i København, og København er jo også blevet en hovedstad for god mad, så derfor går folk nok mere op i mad generelt. Førhen var det mere elitært at gå ud og spise, men restauranter som Bevi Bevi og Spaghetteria har gjort det mere afslappet og taget restaurantoplevelsen ned på jorden. Derudover tror jeg, at hjemmelavet mad – og det at samles om middage – er blevet et statussymbol på, at man har overskud.”