Hvad kendetegner et godt voksenvenskab?

E: “Det handler om at løfte sig ud over egen navle. Hvis din veninde ikke har nået at ringe, er der nok en grund til det. Jeg tror på at sætte hinanden fri frem for at trække hinanden ned med alle mulige forventninger.”

C: “Med alderen bliver det ofte sådan, at det er ens partner, der er ens nærmeste og den, man betror sig til. Der tror jeg, at det er vildt vigtigt altid at være knusende ærlig om, hvordan man har det over for sine veninder. For eksempel har vi altid talt åbent om det tyranni, der rammer en, når man bliver mor.”

E: “Da jeg fik mit første barn, satte Cille mig ned i sofaen og sagde: ‘Dine børn sover først igennem, når de starter i første klasse. Sådan er det’. At hun fortæller, hvordan tingene i virkeligheden er, har jeg sat stor pris på. I stedet for en eller anden forestilling om, at man er helt taberagtig som mor, hvis ens barn ikke sover igennem.”