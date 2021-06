Emili Sindlev: “På baggrund af de giftige relationer har jeg fået erfaring i at sætte grænser”

Hør Mit bedste råd med Emili Sindlev her eller lyt til afsnittet nederst i artiklen.

1. Omring dig med mennesker, der vil dig det bedste. Jeg har lært på den hårde måde, at de få, som klapper ad dig, når det går godt, er sværere at finde end dem, som står der, når det går dårligt.

2. Vær aldrig misundelig på andre. Det er meget vigtigere at fokusere på dig selv, og værdsætte det du selv har og har skabt.

3. Tænk positivt. Det hjælper selv på de mindste problemer at fokusere på de positive ting og de positive løsninger. Både privat og i mit arbejde har det virkelig betydet meget for mig at øve mig i at være løsningsorienteret. Og det hjælper mig at snakke med andre, der tænker på samme måde.

4. Gør noget ved det, du gerne vil have skal ske. Der er sjældent andre, der kan gøre det for dig. Jeg har altid selv kæmpet for at nå mine egne drømme og visioner, det gør også resultatet sjovere og vejen derhen endnu mere lærerig. Så tag stafetten, og løb med den.

5. Spis god mad. Det gør bare alt lidt sjovere.

6. Stop med at overtænke. Man bruger for meget krudt på at tænke over alting. Nogle gange er det bedre bare at hvile i det, og så løser det faktisk tit sig selv.

7. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg har prøvet at nå for langt ud i relationer, som i længere perioder har såret mig dybt og overskredet mine grænser. På baggrund af de giftige relationer har jeg fået erfaring i at sætte grænser, sige fra og komme stærkere ud på den anden side med en viden om, at alt nok skal blive godt igen.

8. Grin. Det virker hver gang og kan få dig ud af de mørkeste huller. Jeg sørger selv for at grine med min kæreste eller være omkring mine hunde. Den sammensætning kan med garanti få mig i godt humør, hvis jeg har en dårlig dag.

9. Drop alle reglerne. Livet bliver simpelthen for kedeligt, hvis du opstiller for mange regler for dig selv og for andre.

10. Husk dig selv på, at du gør dit bedste. Så stop med at slå dig selv oven i hovedet, det hjælper alligevel ikke. Se fremad og ros dig selv for at gøre det bedste, du kan.

11. Udfordringer hjælper dig med at vokse. Man kan ikke altid se det, mens man er i det, men det er en positiv ting, man kan tage med sig, når man står i noget, der er svært. En af de største udfordringer i mit liv har været at deltage i Vild med dans, det var enormt udfordrerne og hårdt, men ligeledes lærerigt og sjovt.

12. Vejen hen til resultatet er vigtigere end selve resultatet. Respektér dig selv, og giv plads. Rom blev ikke bygget på en dag.