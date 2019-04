Emili Sindlev viser sin skosamling

Hvad er dine foretrukne accessories?

“Sko. Jeg har så mange par sko, at jeg ikke har tal på det. Jeg bruger sko – og især stiletter – til at give et enkelt look et spin. Jeg vil for eksempel altid tage stiletter på til et jumpsuit. På den måde er sko de vigtigste accessories for mig. Jeg er stor fan af et par klassiske Manolo Blahniks. Mit første par var gule – de er stadigvæk mine favoritter.”

Følger dine køb af accessories trends eller din personlige smag?

“Begge dele – jeg synes, at de påvirker hinanden. Jeg har lige bestilt et hårbånd fra Prada, og det er jo en stor tendens lige nu, men jeg synes generelt, at accessories til håret tilføjer noget cute til et outfit.”