Emilie Briting: "på min 18 års fødselsdag gik jeg ned og købte mig en router"

Et fun fact om dig

"Jeg flyttede hjemmefra som 17 årig, hvilket medførte så mange administrative problemer – jeg kunne eksempelvis ikke få internet det første år, da det kræver, at man er 18 år. Så på min 18 års fødselsdag gik jeg ned og købte mig en router hahaha."

Beskriv dig selv med tre ord

"Den er altid svær, men måske 'ærlig', da jeg altid fortæller min ærlige mening, og jeg at hader at lyve. 'Loyal' da man altid kan stole på mig – både hvis man fortæller mig noget, men også bare generelt – og 'sjov'. Det er sådan liiidt at kalde sig selv sjov, men jeg er altid frisk på at gøre mig selv lidt til grin for at få andre til at grine."

En restaurant/café du ville anbefale til andre?

"Fabro - de laver Københavns bedste pasta. Boede for et par år siden lige rundt om hjørnet, så den stod lidt for tit på et visit hos Fabro."

Hvilken sang kan altid få dig på dansegulvet?

"Alle sange af Justin Bieber og 'Sicko Mode' med Travis Scott. Kæææmpe banger!"

Hvilke tre items i din garderobe, kan du ikke leve uden?

"Jeg har MEGET tøj, som jeg ikke kan leve uden, men lige nu må det være min 'Cropped Dyngja' jakke fra 66North (overlever ikke denne vinter uden), mine 'Nylon Folsom Beach Pants' fra Stüssy og mine 'Camo Canvas Work Pants' fra Stüssy, der helt klart ligger i spidsen."

Hvilken rejsedestination er din favorit?

"Bali vil for evigt have mit hjerte. Jeg rejste alene derhen i halvanden måned lige inde corona, og jeg kan stadig ikke stoppe med at smile, når jeg tænker på det sted. Mit hjerte bliver helt varmt ved tanken, og jeg drømmer om at komme tilbage dertil snart. Bali Bali Bali <3"

Hvis du kunne drikke kaffe med én person, hvem skulle det så være?

"Miley Cyrus og mit liv ville være complet. Verdens største Hannah Montana fan lige her! Jeg ville selvfølgelig heller ikke sige nej, hvis min gode ven, Justin Biebs, inviterede på kaffe :)"

Hvem/hvad inspirerer dig?

"Instagram har altid været min største inspirationskilde, når det kommer til fashion. Jeg er specifikt helt vild med @maddiedemaine - hun er seriøst toppen. Og så er TikTok blevet en kæmpe inspirationskilde i mit liv det seneste år. Ellers får jeg virkelig meget inspiration af min omgangskreds, og folk jeg ser i gadebilledet. Jeg synes dog ikke altid, at jeg føler mig vildt inspireret, men når jeg er inde i et godt flow i mit liv, så suger jeg inspiration til mig. Dét er en fed følelse."

Hvad er din guilty pleasure?

"ALT reality – og især på dansk. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker det bare haha!"

Hvornår var du sidst modig og hvorfor?

"Uh den synes jeg er svær! Men jeg er ret bange for at flyve faktisk, så jeg synes, at jeg er lidt modig hver gang jeg sætter mig op i et fly haha. Så måske sidst jeg var i en flyvemaskine."

Hvad gør dig glad/giver dig positiv energi?

"At rejse, at være sammen med mennesker jeg holder af, at opleve succes med mit arbejde, gennemførte to-do lister, høflighed, at spise god mad, god musik, solnedgange, sommer, et godt outfit, at grine - the list is long <3"