Barbara 'Bibi' Maj Husted Werner



Indehaver af Holly Goligthly og den første, der forhandlede Emilie Helmstedts tøj.

Har du overvejet at skrive en bog eller digtsamling? Dit hoved er så poetisk, at jeg tænker, det kunne være en god idé. Du skulle selvfølgelig selv illustrere den.

“Ej, jeg bliver simpelthen så rørt. Og jeg har så let til tårer. Undskyld, men det bevæger mig sådan, at hun spørger til det. Bibi er en af de dygtigste i branchen til at sammensætte og kuratere ting, så det betød meget, at hun tog en chance med mig, da ingen kendte mig. Men det betyder endnu mere, at hun stadig bakker op om mig nu og spørger om netop det. For det viser jo, at hun forstår mig. Jeg kunne helt vildt godt finde på at lave en bog. Før jeg lavede tøj, lavede jeg også kunst og skrev, og selvom fokus er på tøjet lige nu, drømmer jeg om på et tidspunkt at få tid til også at folde det andet ud. Ord, malerier, vægtæpper. Og det kunne være vildt fint at samle det i en bog. At lave et lille værk, hvor det hele kunne få lov at udfolde sig.