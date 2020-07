At træde ind i Fatimas praksis i Indre By føles som at træde ind i en drøm. Fra jeg tager mine sko af, og mine tæer mødes af det bløde gulvtæppe, der dækker hele stedet, kan jeg mærke, hvordan jeg rammes af en ro, jeg ikke finder andre steder. Der dufter af citrus og palisander, der er et helligt træ fra Peru, som man oprindeligt brugte til at skræmme myg væk med, men som i dag er kendt for sin rensende effekt på luften og beroligende effekt på os mennesker. Overalt er farverne dæmpede og varme, på gulvet står der stearinlys, og der er en sval lyd af klokker fra et vindspil. Når jeg lægger mig op på briksens varmetæppe, føler jeg, at min krop smelter sammen med underlaget.

Jeg tror, at vi alle har brug for sådanne rum, der alene er skabt til tanker og følelser, og min interesse for alternative behandlingsformer er ikke blevet mindre af, at jeg ikke længere er syg. Nu bruger jeg behandlingerne til at fokusere på at være den, jeg gerne vil være for mine ansatte, min familie, min kæreste og ikke mindst mig selv. Jeg lader mine batterier op, for det kan man virkelig godt glemme, når der er fart på, og jeg har kun fået mere fart på de seneste år, hvor min virksomhed er vokset hurtigt. Derfor er det virkelig rart at træde ind et sted, hvor jeg ikke skal være noget for nogen.”