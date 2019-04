Esben Weile Kjær, kunstner og studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, og en af Emmas bedste venner, spørger:

Du er fuldstændigt besat af karaoke. Din yndlingsbeskæftigelse er at dragge ud og klæde dig selv og dine venner på for at synge til langt ud på natten. Hvorfor elsker du karaoke, Emma?

“Vi har to hunde, en Grand Danois, som hedder Fanny, og en Border Collie, som hedder Makker. Fanny er en kærlig, rolig og trofast hund, som bedst kan lide at ligge og slappe af og helst ikke lave for meget, og Makker er en hyrdehund, der samler alle omkring sig, løber rundt og er social – og som ikke rigtigt kan overskue, hvis kun nogen af os skal gå, og vi altså ikke alle skal gå sammen.

På nogle punkter minder jeg om Makker, og på nogle punkter minder jeg om Fanny. Jeg er en skizofren blanding af at være meget privat og have meget brug for at kunne trække mig tilbage, samtidig med at jeg elsker at gå ud – og jeg elsker at samle mine bekendtskaber på kryds og tværs. På den måde forsvinder jeg lidt ind og ud af mine venners liv, tror jeg.

For mig er karaoke en af de allerbedste former for kollektiv eskapisme, der findes. Det handler overhovedet ikke om at være god til at synge. Det handler om den fælles oplevelse af at blive til en anden. Hvem vil ikke gerne være Madonna, Cher eller David Bowie for en aften? Eller måske bare være grim. Det er den totale frihed i at få lov til at træde ud af sig selv, men det giver samtidig en stor samhørighed, fordi der er så stor generøsitet og sårbarhed i at turde synge for andre. Det er selvfølgelig ikke alle, der kan lide det. Tal hader det. I starten, da vi begyndte at se hinanden, turde han ikke sige det, og vi jagtede karaokebarer i Koreatown i New York, han sang, men han har senere fortalt mig, at det var noget af det værste, han nogensinde har oplevet.

Det sjove er, at selvom man samler mennesker, der i udgangspunktet ikke rigtigt gider det, så ender 95 procent alligevel med at give efter, og så står de pludselig og synger ‘Da jeg gik ud over Langebro’, helt stolte. Det er rørende og smukt. Der skal bare være en, der tager det første skridt, og hvis ingen andre vil, kan jeg altid lægge ud.

Jeg synger Sømand af verden af Dodo and the Dodos. Den kan man ikke synge i New York, desværre, men så kan man synge Careless Whisper af George Michael. Jeg synger alt, der har en melankolsk undertone. Da jeg var barn, var min mor jazzsanger – hun er filmproducer i dag – og hver søndag tjente hun ekstra penge på at undervise i sang. Så måtte min bror og jeg ikke gå gennem stuen, for der stod klaveret, og vores lejlighed var ikke så stor.

Jeg kan huske, at hun altid sagde til sine elever, at når man sang jazz, skulle vokalen lige halte lidt efter musikkens rytme. Den virker ikke rigtigt for mig, når jeg synger, men jeg har altid elsket den logik.”