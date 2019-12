"Er de fleste af os ikke sådan et sted i livet? Sådan lidt på vej?"

Det kræver tid at lære sig selv at kende

Det at finde ro og hvile i sig selv er ikke en selvfølge for den populære influencer, der fortæller, at det kræver tid at lære sig selv at kende og dermed blive bedre til at sætte grænser og forudse sine reaktionsmønstre.

”Det er ikke hver dag, men jeg rykker mig derhendad, hver dag. Jeg bliver lidt mildere, lidt rundere, lidt klogere. Lidt bedre til at se mig selv, søge at afdække mine behov, stå op for mig selv og sætte grænser. Jeg er endda ved at være dér, hvor jeg begynder at kunne forudse min egne reaktioner og mine egne behov,” fortæller hun.