Få Emilia Clarkes bedste råd til skønhedsrutinen

"At pleje min hud indefra involverer altid mine venner. Det er den tid, hvor jeg føler, jeg kan være mig selv og føler mig empowered og lykkelig – de er mine go-to guruer. Derudover er søvn og meditation enormt vigtigt for mig. Hvis jeg er stresset, reagerer min hud, uanset hvad jeg spiser. Derfor dyrker jeg yoga, og så mediterer jeg hver morgen og aften for at minimere mit stressniveau."

"Når jeg skal pleje min hud udefra kræver det en god nats søvn, hvilket jeg ikke altid er garanteret. Min hud reagerer i de perioder, hvor jeg arbejder konstant. Det handler både om, at min hud bliver udsat for en masse forskellige produkter og skidt. Hovedsageligt har jeg brugt cleanse, toner samt moisturizer morgen og aften – og så mener jeg, når jeg siger, at Moisture Surge fra Clinique er den bedste moisturiser i verden. Særligt for min hud, der tenderer til at være tør og sensitiv – den formår at skabe den helt rette balance."

"Teksturen er noget af det bedste ved produktet. Moisture Surge 100H er næsten som en gel, når man ser den i bøtten. Men når man påfører den, er den så drøj, at man ikke behøver så meget af den – og så er der SPF i, hvilket må være en af de største fordele."