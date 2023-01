Filippa Juhlers bedste vintagefund: "Den er super unik og samtidig timeless"

Filippa Juhler bruger dagligt tid på hendes Instagram-profil, hvor hun inspirerer næsten 100.000 mennesker. Hun elsker at hænge ud med venner, veninder og at rejse. Hendes stil bæger præg af et miks med nye og gamle fund, og hun elsker at finde et unik item, som både kan dresses op og ned – og som hun kun ejer.

Filippas egne ord om hendes bedste investering

"Jeg har valgt den her mega fede læderjakke, som jeg købte i en genbrug for nogle år siden. Den er super unik og samtidig timeless, hvilket gør, at jeg kan bruge den mange år endnu samt style den på forskellige måder. Jeg har købt den i en vintage forretning, hvilket for mig gør den mere unik og helt sikkert et piece, som vil være i mit klædeskab i mange år endnu."