Med sin debut-EP Ligesom for evigt, der udkommer 20. august, tager FLOR udgangspunkt i sine egne oplevelser og tanker om at være queer og håber på at kunne give andre LGBTQ+-personer nogle historier at spejle sig i.

Hvornår deltog du første gang i Pride?

“Det er måske 15 år siden. Jeg var endnu ikke sprunget ud på det tidspunkt – det gjorde jeg først, da jeg var 25. Så dengang vidste jeg ikke engang selv, at jeg var til kvinder. Det var lidt tilfældigt, at jeg havnede til det: Jeg havde været ude og shoppe med min bedste veninde, og vi gik forbi Rådhuspladsen, hvor der foregik et kæmpe show på den scene, der var blevet sat op. Min veninde og jeg holdt i hånd, mens vi var der – vi var ikke kærester, men jeg tror, at vi blev grebet lidt af stemningen. Der var også en anden pige blandt publikum, som flirtede lidt med hende. Det hele var lidt spændende og sjovt, og jeg kan huske, at jeg syntes, at der var vildt god stemning.”

Hvad betyder Pride for dig i dag?

“Pride er sindssygt vigtigt for mig – særligt på grund af dens historiske kontekst. Den startede jo oprindeligt som et oprør mod politivold og kontrol, og flere ikoniske figurer har gået allerforrest og i nogle tilfælde måttet lade live for, at vi andre har de rettigheder, som vi har i dag. Det er jeg utroligt taknemmelig for, og det betyder enormt meget for mig at markere og anerkende det med Pride – og ikke mindst at fortsætte med at sprede viden og information.

Det foregår blandt andet gennem synligheden i det: At LGBTQ+-personer er synlige i gadebilledet er sindssygt vigtigt – både i forhold til dem, der ikke er sprunget ud endnu, eller som ikke kan springe ud, fordi det ikke er trygt for dem at gøre, og dem, der ikke selv er en del af miljøet, men som har brug for at lære mere om det.”