Hvorfor er Pride i dine øjne fortsat vigtigt?

“Pride er vigtigt, men: Det er vigtigt i den forstand, at der stadig dagligt, ugentligt, månedligt og årligt foregår vold mod LGBTQIA+-personer. For mig er vold, diskrimination og trusler på livet noget, der sker hver uge. It's a part of my life, it's an everyday thing.

Så Pride er vigtigt, men det skal også gøres ordentligt, hvilket det ikke altid bliver gjort. Det er nødt til at være intersektionelt, og i mine øjne bør der komme et meget større fokus på, at folkene bag får den uddannelse, der skal til, for, at de forstår, hvad der skal arbejdes med: Der skal ske en frigørelse af LGBTQIA+-personer og ikke bare en assimilering ind i strukturen, som undertrykker os.

Der er et citat af den skønne Marsha P. Johnson, som jeg håber, at folk vil læse, reflektere over og tage ind: ‘No pride for some of us without liberation for all of us’. Pride bliver ofte gjort til et spørgsmål om, hvor godt vi som LGBTQIA+-personer kan tilpasse os samfundet og lade som om, at vi heteroseksuelle, ciskønnede og alt muligt andet. På den måde er det kun nogle, der får pride, mens andre bliver ladt i stikken. Det er 2021 – det er slut med, at folk bare assimilerer ind til at passe ind i resten af samfundet og efterlader os andre. Vi skal have frigørelse, ikke assimilering.”