Fra 65 kvadratmeter på Nørrebro til 237 kvadratmeters håndværkertilbud på Fyn

Hvordan endte I lige her?

Dorte: “Et par år efter at vi fik vores andet barn, var vi for alvor ved at vokse ud af

lejligheden, så vi begyndte at lede efter en gård. Vi var rimeligt åbne over for beliggenheden. Det vigtigste var prisen og at der hørte nok land med. På mange gårde er jorden forpagtet til en landmand, men her fik vi to hektarer med. Så vi kastede os ud i det og købte stedet for 2,5 år siden – og gik fra 65 til 237 kvadratmeter bolig.”

Sune: “Og samtlige af de 237 kvadratmeter skulle istandsættes.”