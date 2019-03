Fra Netto til Miu Miu-model på 5 dage

Hvordan var det at gå Miu Miu som dit første job?

“Det var fuldstændig uvirkeligt pludselig at stå i Paris backstage til et Miu Miu-show sammen med gudesmukke og topprofessionelle internationale modeller. Det var en kæmpe ære, og det var både fantastisk, frygtindgydende, spændende og virkelig overvældende. Kort fortalt var det den vildeste oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. Og så var det i øvrigt også bare rigtig fedt at se Paris.”

Hvad er dine drømme for fremtiden?

“Lige nu skal jeg lige lande og forstå alt det der sker. Det er ret uvirkeligt, at jeg pludselig er model og går show for et kæmpestort internationalt brand. Men jeg håber at komme ud og opleve verden, og jeg håber at få endnu flere sjove og spændende jobs. Og så vil jeg gerne tage en gymnasiel uddannelse ved siden af.”