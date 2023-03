Freja Kirk: "Nuet er konstant, og vi skal huske at gribe det"

Hvilke koncerter har du i pipelinen for 2023?

"Det ved jeg faktisk slet ikke endnu. Lige nu koncentrerer jeg mig om mine to koncerter 31. marts og 1. april i Århus og København – og så prøver jeg virkelig bare at lægge alt arbejde i min musik, som langt om længe begynder at komme ud i år. Det er noget jeg glæder mig helt sygt til."

Har du en særlig rutine inden showstart?

"Jeg går altid totalt ind i mig selv sindssygt mange timer op til et show. Jeg kan sidde i de fedeste samtaler og zone helt ud, fordi min hjerne bare er et andet sted. Så jeg prøver at gå med den følelse og finde noget ro i kaosset, inden jeg skal ind og give den alt, hvad jeg har. Det er altid lidt angst inden, og jeg har stadig den der lille snert af sceneskræk, indtil man lige er kommet igang. Og så råber jeg altid meget højt ind i en pude, lige inden jeg går ind på scenen for at være sikker på, at der er hul igennem."

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til valg af outfits til dine koncerter?

"Det vigtigste for mig er, at jeg skal føle mig comfy frem for alt, når jeg står på scenen. Så du ser mig hundrede procent ikke i noget for stramt, eller noget der ikke også afspejler, hvem jeg er som person. Og så har jeg altid et par rene, nye sko på – det er et vigtigt element for mig, som jeg har haft med mig siden, jeg startede."

Hvad skal du have på til koncerterne i Århus og København?

"Uha, det ved jeg sgu ikke endnu!!! Det er altid noget jeg finder ud af i dagene op til. Men jeg ender typisk med noget dansk design såsom Sunflower, Han Kjøbenhavn eller (Di)vision – eller også går jeg Bode- og Gant-vejen."