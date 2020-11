Utryg barndom

“Er du Vimmersvej, jeg er glad for, at jeg er over den alder. At gå fra barn til ung var for mig som at træde ud af en legeboble og blive mødt af en meget hårdere, mere uretfærdig verden. Samtidig var min far meget syg, han var alkoholiker, og han døde senere af det. Det var enormt udfordrende at have en alkoholiseret far, da sygdommen gjorde ham personlighedsforstyrret. Jeg vidste aldrig, hvem jeg talte til: Er det alkoholikeren eller min far?,” siger Klara og fortæller, at Tuba, som tilbyder gratis hjælp, rådgivning og terapi til unge, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, hjalp hende enormt.

“Det er en arvelig sygdom, så jeg er selv meget opmærksom på mit alkoholforbrug og mine vaner. Alkoholisme er en af de eneste sygdomme, hvor offeret ikke selv har lyst til at blive behandlet, hvilket gør den enormt kompleks. Sygdommen er ekstremt farlig, da den udvikler sig langsomt over 10-30 år, og først når offeret er langt inde i misbruget og har bygget hele sit liv op omkring det, bliver sygdommen tydelig for omverdenen, og der er det ofte for sent at redde vedkommende. At komme ud af misbruget handler ikke blot om at blive clean, det kræver, at man lægger hele sit liv om, hvilket kan føles ensomt og angstprovokerende. Den bedste måde at redde sig ud af alkoholismen er derfor at reagere tidligt. Hvis man har på fornemmelsen, at en pårørende eller en selv bevidst eller ubevidst planlægger sit liv rundt om alkohol, bør man efter min mening allerede reagere, selvom personen stadig virker rask og funktionel, fordi det netop er her, at personen kan reddes,” siger Klara, der i sine teenageår mærkede en konstant følelse af utryghed over den ustabilitet, som hendes fars misbrug førte med sig i hjemmet.

“Jeg ved ikke, om det gælder alle teenagere, men jeg oplevede i hvert fald, at det var en alder, hvor hverdagen og verden føltes meget usikker, og det, kombineret med, at jeg manglede en tryg base i mit hjem, gjorde, at jeg mistede kontakten til mig selv i de år. Og jeg skulle åbenbart til Paris for at finde den igen,” siger hun.