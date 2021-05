Sensualitet er også netop et af de nøgleord, man kommer til at tænke på, når man kaster et blik på kollektionens forskellige look. Knælange A-formede nederdele, elegante matchende sæt og løse frakker peger mod et behov for at kunne bevæge sig frit – men samtidig virker kjolerne med udskæringer til ryg og ribben, bandeau-toppene med kig til maven samt de mange styles i smørblødt læder og stoffer, der smyger sig om kroppen, til at tale direkte ind i én af de største mangler, mennesker har lidt under gennem corona-pandemien: berøring.

“Kollektionen er ikke en kommentar til de nye adfærdsmønstre, som vi har tillagt os under pandemien og lockdown, men nærmere et manifest om at kunne bevæge sig udenfor igen. Tøjet viser kroppen ubeskyttet – det er en meget taktil kollektion. Jeg ville gerne give en stærk følelse af sensualitet til de kvinder, som har tøjet på, og jeg håber virkelig, at det vil være muligt at have den type interaktion igen, når folk bærer kollektionen,” siger Nadège Vanhee-Cybulski, som gennem sin karriere har rundet modehuse som Maison Martin Margiela, Céline under Phoebe Philo og The Row.

Mens flere modehuse i løbet af det seneste år har vendt sig mod homewear for at tilgodese det fornyede behov for praktisk, komfortabelt tøj, der er opstået som en reaktion på de mange ekstra timer, vi nu bruger derhjemme i stedet for ude i verden, valgte Nadège Vanhee-Cybulski at gå en anden vej. Hermès har altid omfattet varer til cocooning i hjemmet, påpeger hun – de bløde tæpper, en varm cashmere-strik – men med denne kollektion så hun et større behov for at tale ud over vores midlertidige hjemmetilværelser.

“Det var brutalt for alle at være i lockdown. Hos Hermès er vi jo stærkt afhængige af at være kreative; der er mange ting, man ikke forbereder eller sætter ord på, men som bare opstår ud af intuition eller spontanitet, når man står i studiet. Da vi skulle lave den her kollektion, var vi alle isolerede i vores lejligheder – vi skulle for eksempel lave farvekorrektioner over Zoom. Men på en måde forstærkede det også arbejdsprocessen, fordi jeg kunne bruge meget mere tid på at kigge ind i mig selv og undersøge, hvad der er min stemme og virkelig opnå en god forståelse af, hvad jeg gerne ville sige,” fortæller Nadège Vanhee-Cybulski.

“Med kollektionen var det vigtigt for mig at vække en følelse af respiration, af at føle sig i live. Det afspejler sig også i farverne – jeg elsker den lyseblå nuance, som afspejler en fuldstændigt utopisk blå himmel, og den stærkt røde, som emmer af passion. Kollektionen handler virkelig om at lade sig selv drømme om og håbe på en mere positiv fremtid,” siger hun og fortæller, at hendes eget favorit-look fra kollektionen netop er et sæt bestående af matchende skjorte og bukser i en prangede valmuerød nuance, som kalder på alt andet end dage isoleret i hjemmet.