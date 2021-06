Den brændte duft af nytårskrudt hænger stadig i luften, da Feven Geles uploader videoen på Instagram den første dag i januar i år. Høje planter og farverige blomster indrammer podiet, hvor hun ligger på en hvid dug med sine brune øjne rettet direkte mod kameraet. En grøn fjerdragt smyger sig om hendes krop, og hendes ene mundvig er trukket op i et skævt smil, mens hun rapper:

“They’ve been trying to block my blessings, but I never stop // Skulle jeg rappe på dansk, så ville de sikkert give den op // Sure that line, just got a lot of label workers waking up // But Imma keep on doing me, stay busy, not giving a fuck.”

‘Velsignelserne’ er det raptalent, hun indtil for halvandet år siden ikke vidste, at hun havde. ‘De’ er de ansatte hos de danske pladeselskaber. Og Instagramrimene er en stikpille til en branche, som fra begyndelsen har fortalt Feven, at hun skal rappe på dansk, hvis hun vil blive til noget.

“Deres argument er altid det samme: At der allerede findes en Cardi B, og at jeg ikke er det, dansk musik har brug for. Jeg tror, at det, de virkelig mener, er, at jeg er noget helt nyt. At jeg er en dansk rapper, der rapper på engelsk, og det er man ikke vant til,” siger 26-årige Feven, da vi i november sidste år mødes på en café for at tale om hendes første år under aliasset FVN.

“I den danske musikindustri har man en virkelig irriterende tendens til altid at ville have noget, man har set før. Bare se på retorikken om nye kunstnere: Man kalder dem ‘den nye Natasja’, ‘den kvindelige Gilli’, ‘den danske Nicki Minaj’. De tør ikke tage nogen chancer og prøve noget nyt af. Men jeg går min egen vej, og det er derfor, jeg udgør så stor en trussel for dem. Jeg er overhovedet ikke forudsigelig, og jeg tror, at musikbranchen hader det.”

FVN vil gerne høres. Både på de sociale medier og i sine sange, der har indlagte spydigheder mellem de tunge hiphop-beats – som i nummeret Baddest, hvor en indskudt kvindestemme under det indledende beat siger: ‘Hvis hun nu bare havde rappet på dansk, så havde vi signet hende’.

Eller til FVNs egen release-fest for sin debut-dobbeltsingle i 2019, hvor en kvinde fra pladebranchen syntes, at hun ville give FVN et velment råd om, at der allerede findes en Nicki Minaj, hvortil FVN svarede: ‘Der findes også allerede en Beyoncé, men Zara Larsson (svensk sangerinde, red.) klarer sig jo meget godt, ikke?’

Nej tak til pladekontrakt

Feven vil også gerne høres den dag i november, hvor vi mødes. Hun sidder i en bred lænestol, og uanfægtet af caféens eftermiddagsryk fortæller hun om at skabe sin egen vej, når man ikke passer ind i branchefolkets visioner. Hun taler og griner højt, rapper ubesværet linjer – eller ‘bars’ – fra sine sange, når hun vil understrege en pointe.

Og vejen, den lægger hun altså selv. Alt, FVN gør, er uafhængigt af store pladeselskaber – fra teksterne, hun selv skriver, til de underliggende tracks, der er skabt af vennerne Frederik Sally og DJ John Vincent, og hendes management, som fra begyndelsen har været drevet af hendes fætter Ermias Zeghai.

Det har været et tilvalg, ikke en nødvendighed. For pladeselskaberne, de vil gerne have FVN – men hun vil ikke have en underskrevet kontrakt, hvis det betyder, at hun skal gå på kompromis. Hun fortæller, at hun flere gange har siddet til møder med større pladeselskaber, hvor kontrakten har ligget klar på bordet.

Én underskrift, og den sikre vej ind på den danske rap-scene ville være lagt. Men hver gang er hun gået derfra – ikke med en kontrakt, men med en endnu større tro på, at hendes egen vej er den rigtige at gå.