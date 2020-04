Ganni: “Der er meget, der ikke giver mening i modebranchen”

Hvordan har krisen påvirket jer?

Ditte: “Det har været en ret vild periode, både for Ganni og privat. Vi har tre børn, så vi har både skulle have hjemmeskole og børnehave og samtidig forsøge at arbejde. Generelt har tiden handlet meget om at genfinde sig selv professionelt såvel som privat. Der er blevet vendt op og ned på hverdagen.”

Nicolaj: “Ganni bliver en hel anden virksomhed. At alt er lukket ned i en måned eller to skal vi nok finde ud af at løse med hjælpepakker, banklån og hvad der ellers skal til. En stor del af vores mentale kapacitet er derimod gået med at tænke i, hvad der sker på den anden side. Én ting er at holde vejret i en sprint, noget helt andet er, hvis det her går hen og bliver et maraton. Hvad sker der, hvis folk ikke længere vil rejse og bruge penge? Det skaber nogle helt andre problemer. Derfor har vi genbesøgt alle kroge af virksomheden for at finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.”