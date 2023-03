Generationsgarderober: Chloé Monchamp og Lotte Mørch

Sommetider kan vi tro, at vi er nødt til at klæde os på bestemte måder på grund vores alder. Sådan er det selvfølgelig slet ikke. Mød her Lotte Mørch og hendes datter, Chloé, som har hver deres personlige stil. Alligevel har de hang til nogle af de samme brands, og de ender ofte med at købe de samme items på deres fælles rejser.