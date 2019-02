Liv

Det bedste råd, jeg har fået, er ... “shit happens.”

Den person, der ændrede mit liv, er ... “helt sikkert min søn. Jeg lærer noget om mig selv hver dag med ham i mit liv.”

Det største, jeg har opnået, er ... “personligt at blive mor og professionelt at fotografere for UNHCR. Det er en FN-organisation, der har til formål at sikre flygtninge beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer.”

Jeg bliver nervøs over ... “at komme for sent og over livets slutning. Jeg håber, jeg kommer virkelig for sent til livets slutning.”

Jeg fortryder ... “en hel del, men det er der jo ikke så meget at gøre ved. Og jeg vil begå fejltagelser igen og igen, for sådan er livet jo.”

Mine tanker om kærlighed er ... “ganske komplekse på nogle områder og helt klare og simple på andre.”

Jeg griner altid af ... “plat humor.”

Jeg vil helst rejse til ... “alle lande i verden. Så jeg har travlt.”