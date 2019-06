Disse to designere har lavet sommerens fineste samarbejde

Når vi tager ud at rejse eller i sommerhus, dropper vi vækkeurene. Der er ikke noget, der hedder faste spise- og sengetider. Jeg tror, at det er vigtigt en gang imellem at gøre op med sine vaner. Cykle en ny vej, spise nogle andre grøntsager eller drikke kaffe af den turkise i stedet for den sædvanlige hvide kop. Vi købte sidste år et sommerhus nær Tisvilde, hvor vi skal tilbringe denne sommer. I sommerhuset står jeg også op klokken 6, men den tidlige morgen er af lyst, ikke af nød. Jeg nyder den der særlige ro, der er i huset, når resten af familien sover, og den åbne havedør lukker fuglesang og morgendis ind i stuen. Jeg sætter boller over, cykler ned til stranden med håndklæde og badebukser på bagagebægeren. Morgenbad og så hjem igen for at vække de andre. Resten af dagen går med at opdage nye kroge i haven, spille bordtennis og drikke naturvin. Rigelige mængder naturvin, som jeg har bildt mig selv ind ligefrem er sundt at drikke qua navnet.