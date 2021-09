Hvilken tendens tror du, vi kommer til at se meget til dette efterår?

"På en måde arbejder jeg lidt imod tendenser. Jeg tror, der er en tendens til, at folk gerne vil personliggøre deres tøj, så man kan give det sit eget udtryk. Det, der fungerer godt ved mit tøj, er, at om vinteren kan det bruges over en t-shirt og under en blazer, men til sommer har man det på uden noget til. På den måde har man nærmest noget nyt på, selvom det er samme style. At bruge tingene på sin egen måde og at skille sig ud tror jeg altid vil være en trend.”

Hvorfor tror du, at strik er så populært?

"Materialet lægger op til diversitet og inklusion, fordi strik er et materiale, som kan strække sig. I virkeligheden er der mange af vores kunder, der kan passe begge vores to størrelser, de sidder bare forskelligt. Som forbruger har man nogle gange brug for at gå ind i en butik, hvor ens krop kan passe det meste. Der er intet moderne i at føle, at tøj er for småt, og at man ikke kan være i det. Jeg vil gerne have, at alle tænker, de kan se nice ud i mine styles. Jeg tror, at strik som materiale og i butikkerne har en relevans – og at det ikke bare er en trend.”

Hvordan tænker du bæredygtighed ind i dit brand?

"Når man starter et nyt mærke i dag, tænker man over, hvor meget man fra starten kan inkorporere, fordi det kan være svært at ændre på vaner. Derfor er det nemmere at starte så godt og ansvarligt, som man kan. Det, jeg har fokuseret mest på ved at lave et ansvarligt produkt, er produktionen. Jeg strikker kun, og med strik kan man skabe flade og form i én – og på den måde skabe ingen eller kun meget lidt spild. Vi laver ikke metervarer, så når vi strikker et stykke tøj, prøver vi eksempelvis at lave en kjole i ét stort strikket stykke, så vi ikke bryder garnet og dermed skaber spild. Desuden kan mange af vores styles bruges både forfra og bagfra, så de enkelte styles kan have flere funktioner i ens garderobe. Det gør, at man har tøjet i længere tid, fordi man kan skabe nye looks med den enkelte style.”