Hvordan har din branche ændret sig, fra du startede til i dag?

“Film- og mediebranchen hører måske til en af de brancher, der har ændret sig mest radikalt de seneste ti år. Der er en tid før sociale medier og streaming og en tid efter. Netflix, Facebook og Instagram har ændret vores liv og vores relation til virkeligheden på en måde, som er altomfattende for både vores måde at være mennesker på, vores måde at forstå virkeligheden på og vores måde at hænge globalt sammen med resten af verden på. Og ikke mindst for vores demokrati. Med vores konstante tilstedeværelse på de digitale platforme er vores forståelse af virkeligheden fuldstændig ændret. I dag er alle mennesker dokumentarister – i deres eget liv. Fra influencere over Youtube til meningsdannere, Facebook-debatter og amatørers dækning af virkeligheden.

Dokumentarfilmen er stillet overfor en opgave, som grundlæggende handler om at beskytte et oplyst demokrati. Altså en verden, hvor der fortælles historier af både kunstnerisk og undersøgende karakter, som rent faktisk har et forhold til en eller anden form for sandhedsbegreb. Derfor er dokumentarismen og journalistikken så fuldstændig afgørende som stemme og metode på en måde, som er radikal ny og afgørende vigtig.”