Jada: “Det er skræmmende at se forskellen på mit ansigt dengang og nu”

Kwamie Liv

Sangerinde og en af dem, Jada takkede, da hun vandt P3 Talentprisen.

Hvilken del af at være professionel musiker får du mest glæde ud af?

“At være netop det, professionel musiker. At jeg har mulighed for hundrede procent at koncentrere mig om min musik, for på den måde får jeg vekselvirkningen mellem turné og studie, mellem ind- og udånding. At spille koncerter er en undersøgelse af ens værker. Det bliver så tydeligt for mig her, hvilken energi, jeg ville ønske, der var mere eller mindre af. Jeg er en dej, der skal have tid til at hæve og blive god. Og det får jeg mulighed for, fordi jeg er så heldig, at jeg ikke ved siden af skal have et bijob, ligesom mange andre musikere. På den måde bliver jeg i studiet inspireret til at tage ud og spille, og når jeg er på turné, bliver jeg inspireret til at tage i studiet og arbejde videre med min musik. På sommerens turné kunne jeg mærke, at jeg savnede flere dansenumre. Jeg følte, at vi havde en fest, og jeg ville gerne kunne danse mere med publikum. Så nu er jeg i studiet og i gang med at undersøge, hvad det er, der får mig til at danse. Hvilket tempo, der taler direkte til hofterne og samtidig kan få én i trance. Musik kan på magisk vis få en til både at glemme og blive mindet om sig selv, føle sig fuldstændigt set og samtidig føle sig som en del af noget større. Jeg arbejder på at lave min Get ur Freak on med Missy Elliot, for der er noget mmmh ved det nummer. Jeg håber, jeg kan finde ud af det.

Til P3 Guld takkede jeg Kwamie Liv og en række andre danske sangerinder. Jeg kan mærke en anden forventning til mig som sangerinde end til mandlige musikere, og derfor ville jeg gerne honorere de sangerinder, der har gjort det lettere at være kvinde i musikbranchen. Kvinder, der har insisteret på at være musikere og mennesker uden at knække nakken på den vanvittige forestilling om, at de skulle være dårligere sangere, komponister eller sangskrivere, bare fordi de er damer. Og jeg ville sagtens kunne forstå, hvis de var knækket på det. For det kræver godt nok mod. Jeg har især oplevet det, i forhold til hvor meget min seksualitet må fylde i mit projekt. Med musikvideoen til Keep Cool havde jeg et ønske om at lave et stykke kunst, hvor jeg genskabte stemningen og fællesskabet fra en kvindeafdeling i et kurbad. Jeg forstår godt, at det kan blive tolket som aktivisme, men det var ikke en aktivistvideo. Da især mange mænd hørte om idéen, mente de, at det blev alt for billigt. At jeg nedgraderede mig selv ved at være nøgen. Og hvis det absolut skulle være nøgent, skulle jeg i hvert fald være mere i kontakt med noget maskulint. Der var blandt andet en, der foreslog, at jeg skulle sidde med spredte ben, og en anden, at jeg skulle viftes af nogle piger. Men hvorfor er nøgenhed kun sejt, hvis det er maskulint? For selvom det mere feminine kan virke åh så åbent og sårbart, så tag ikke fejl, jeg ved godt, hvor mine grænser går. Jeg synes, at det bliver så superkedeligt, hvis jeg kun må fremstå helt sårbar eller megastærk. I stedet vil jeg gerne vise, at jeg føler mig fri – også til at sætte min seksualitet i spil. Og det provokerer åbenbart mange, at jeg som kvinde har det sådan. Jeg oplever at få markant mere hate end mine mandlige kollegaer, især online.

Til tider kan det føles, som om nærmest alt, hvad jeg gør, bliver opfattet som aktivistisk. Forleden var der en, der sagde til mig, at jeg sjovt nok bliver ved med at vise mine armhuler med hår, selvom jeg siger, at jeg ikke er aktivist. Så blev jeg helt sådan, gør jeg, og hvornår? Og jeg kom til at tænke på, at det måske er rigtigt. For til de fleste koncerter løfter jeg jo armene og har kortærmede toppe på. Så det bliver nærmest sådan et helt filosofisk spørgsmål; løfter jeg armene for at løfte armene eller for at vise mine behårede armhuler? Jeg ved det ikke, jeg kan bare godt lide at have mine armhuler sådan, men jeg kan tydeligt mærke, at det betyder noget. Jeg forstår selvfølgelig godt, at jeg bliver opfattet som aktivistisk, fordi jeg skiller mig ud fra mængden, men jeg prøver ikke at tænke for meget på det, for så bliver jeg simpelthen for bevidst om ting, som egentlig virker naturlige for mig. For eksempel er jeg lige startet til boksning, og pludselig tænkte jeg: ‘Shit, hvad nu hvis jeg får lavere fedtprocent, er der så nogen, der vil blive provokeret af det?’ Det dur ikke at tænke sådan, man bliver kugleskør.

Ens krop skal frem for alt være et rart sted at bo i. Og det vil jeg gerne være en form for aktivist for at sige, for jeg manglede en, der sagde det, da jeg var teenager. Det kan være en svær tanke, at jeg er den for nogen, men det er da så dejligt at kunne være. Jeg har flere veninder, der har stået i et prøverum og hørt naboen sige: ‘Ej, jeg kan jo ikke have den her på’, og så har deres veninder sagt: ‘Tænk på Jada, hun ville gøre det.’ Det er da for fedt.”