Jaqueline Friis-Mikkelsen: "Jeg ville ønske, at alle unge piger fra starten af livet kunne få lov at få lidt ro"

Hvad var det første råd, du tænkte på, da jeg bad dig om at komme med ti livsråd?

“Jeg tænkte, om kvinder generelt ikke føler, at ligegyldigt hvor de kigger hen, møder de gode råd. Råd om, hvordan man finder den rigtige partner, om fødsler, om kager, om hvordan man holder krop og sjæl og så videre. Min indfaldsvinkel er, at jeg kun kan bidrage med mine egne oplevelser, uden at modtageren skal føle sig voldtalt. Mine råd er mine ‘personlige’ takes, og hvis de kan bruges til noget eller af nogen, så er det da dejligt.”

Hvilket råd er du træt af at høre dig selv fortælle?

“Om at finde den rette worklife-balance ... mest fordi vi har talt om det i ååååårevis – nu må vi snart have rykket os. Til gengæld bliver jeg aldrig træt af at fortælle, at man skal finde den rigtige partner.”

Hvilket råd har livet lært dig på den hårde måde?

“Du er ikke ansvarlig for alverdens økonomiske kriser eller pandemier. Jeg har skullet lære at håndtere de sidste års voldsomme kriser, der har påvirket min virksomhed og dermed mine ansatte, samt foruroliget bestyrelsen, og at huske på, at det ikke er mig, der personligt har udløst dem.”

Hvilket råd vil du give en kvinde, som du ikke ville give en mand?

“Godt spørgsmål og ved Gud stadig aktuelt. Desværre må rådet være at vælge en mand som partner, der forstår – virkelig forstår – at dette andet menneske af hunkøn har nøjagtigt de samme ambitioner og mål i livet, samtidig med at hun vil have børn, bage kage og have en god dækningsgrad. DERFOR skal man sjovt nok deles ikke bare praktisk, men også mentalt om alt i livet.”

Hvilket råd, som du har fået af en anden, har haft størst betydning for dig?

“Min mor har været og er en megasej og fantastisk kvinde, der i den grad har rådet mig til og gjort alt, hvad hun kunne for at gøre mig stolt af mig selv. Specielt dengang, hvor det var et særsyn i Danmark at være mixed race.”

Hvilket råd vil komme bag på folk, at du giver her?

“Jeg ved ikke, om det kommer bag på nogen, men alle, der står mig nær, ved, at mit hjerte banker for de unge og specielt de unge piger, der efter min mening er så hårde mod og kritiske over for sig selv. De sejler rundt i præstationssøen, der er fyldt med hajer som Instagram og ambitiøse familier, og alt for ofte når de ikke at nyde tilværelsen, fordi de er optaget af målet fremfor vejen derhen ... Så jeg ville ønske, at alle unge piger fra starten af livet kunne få lov at få lidt ro, også fra deres mødre, som desværre alt for ofte påfører deres døtre den usikkerhed, som de har båret på, siden de var piger. Og det er ikke ondt ment, for disse mødre vil det bedste for deres børn, men det kan til tider udfordre de unge.”

Hvad er det mest Gajolpakke-venlige råd, livet har lært dig?

“Vær dig selv.”

Hvilket råd ville du ønske, at du selv var bedre til at følge?

“Du kan ikke redde alle mennesker.”