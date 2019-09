Hvordan opstod idéen til Rotate?

Thora “Efter arbejdsarrangementer sad vi tit med et glas vin og snakkede om, hvad vi gerne ville med fremtiden. Og vi fandt ud af, at vi begge drømte om at have et brand. Eftersom vi også begge to har børn, var vi meget realistiske med hensyn til, at det skulle gøres ordentligt, og at vores idé skulle være virkelig holdbar.”

Jeanette “Den konkrete idé til Rotate opstod, fordi vi altid manglede noget at tage på til de mange events, vi hele tiden skulle til med arbejdet og privat. Forstå mig ret, vi havde en masse hverdagstøj, men fordi vi er forældre med almindeligt betalte jobs, var det ikke en mulighed at hive adskillige tusinde kroner ud af budgettet til kjoler, der kunne fungere til flere forskellige lejligheder. Vi følte heller ikke, at vi rigtigt kunne finde noget, der skilte sig ud, medmindre vi gik i vintagebutikker. Det var den samme slags kjole og de samme snit, der hang alle steder, og for os var det ikke feminint nok, ikke kort nok og ikke synderligt sexet.”