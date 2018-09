Alle kan med andre ord få en bid af Jeanne Damas – en bid af la parisienne – hvis de vel at mærke er hurtige på tasterne, når de nye styles og items lander på Rouje.com. For de er hurtigt udsolgt. Det kan derfor synes som lidt af et paradoks, at Damas med In Paris – hvor Lauren Bastide har ført pennen, mens Damas har fotograferet – helt bevidst har valgt at udfordre selve idéen om, hvad det egentlig vil sige at være parisienne.

“Min idé var at gøre opmærksom på, at der er så meget mere end bare stereotypen. At skubbe til forestillingen om, at der kun er én version. Jeg synes, det er cool, at det netop er mig, der er med til at udfordre den kliché,” siger Damas.