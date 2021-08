“Jeg håber, at jeg ved at dele min historie kan blive den rollemodel, jeg selv manglede”

Hvad glæder du dig mest til at opleve under årets WorldPride i København?

“Jeg glæder mig til 1:1 Democracy Festival, som jeg selv skal tale ved. Jeg håber, at jeg kan være med til at facilitere en samtale om, hvordan vi bliver bedre til at inkludere LGBTQ+-personer i sporten. Det gælder særligt queer og transracial atleter – blandt andet folk, der ligesom jeg selv er adopteret fra et andet land til Danmark – som både er minoriteter i forhold til deres oprindelse og seksualitet.”

Hvorfor er Pride i dine øjne fortsat vigtigt?

“Det er jo i virkeligheden det samme formål, som det startede med: Vi skal være mere inkluderede i samfundet. Vi har stadig ikke de samme rettigheder som alle andre, blandt andet når det gælder at blive forældre. Det er meget sværere for to mænd eller to kvinder at blive forældre, end det er for et heteroseksuelt ægtepar.

Det gælder også sporten, hvor der er utroligt meget had imod os og diskrimination: Bare tænk på hele samtalen omkring transkønnede atleter i forbindelse ved Eurogames og De Olympiske Lege, der ikke har de samme rettigheder som deres konkurrenter. Der er også en kamp, der skal tages rundt omkring i verden, hvor sportsværterne på eksempelvis de russiske og polske tv-stationer taler hadfuldt og perverst om atleter, udelukkende fordi de er queer. Det er vigtigt at huske, at Pride ikke bare er en fest: Der er stadig mange ting, vi kan og skal gøre bedre.”