Lyden af børn, som leger og snakker, overdøver næsten Amina Mohameds iPhone, der ringer insisterende i hendes lomme. Det er januar i 2020, en usædvanligt varm start på et nyt år, og hun er til sin venindes datters 4-års fødselsdag. De har netop sunget fødselsdagssang og er i gang med at spise lagkage. Amina fisker telefonen frem, og navnet på ejeren af hendes pladeselskab toner frem på skærmen.

“Amina!” råber han, før hun når at svare.

“Du er på top tre!”

Halvdelen af ordene drukner i selskabets summen. Med sin ene hånd holder Amina telefonen op til sit øre, og med den anden forsøger hun at lukke larmen ude. Hun går ud af stuen, og han gentager: Hendes nye – og første – single Winter Season, der er udkommet et døgn tidligere, er landet i toppen af musiktjenesten Spotifys liste over de mest streamede sange i Danmark lige nu.

Amina ved ærligt talt ikke rigtigt, hvad det betyder. Da hun går tilbage til stuen og overbringer nyheden til sine veninder, ved de det heller ikke. Men baseret på Miklos begejstring ved hun, at det må være vigtigt.

“Resten af dagen hørte vi sangen på repeat. Alle, både børn og voksne, elskede den. Vi afspillede den mindst 100 gange,” mindes den 26-årige sangerinde.

For bare få år siden havde drømmen om at se sit navn figurere på nogen form for hitliste virket urealistisk for Amina. De første mange år af sit liv havde hun brugt på at holde sin kærlighed til sangen hemmelig for alle andre end et par betroede, og når hun skulle synge, foregik det i kælderen under barndomshjemmet i en lille vestsjællandsk provins og senere i vaskekælderen i Mjølnerparken på Nørrebro.

Af samme grund var udgivelsen af den første single en milepæl for Amina: Den markerede nemlig første gang i mange år, at hun forfulgte det, hun i virkeligheden længtes efter, i stedet for at gøre det, som alle andre forventede af hende.

Parkeringspladsen i Albertslund

“Undskyld, jeg kommer så sent!” udbryder Amina, da hun braser ind på caféen en time senere end aftalt.

Hendes ene datter vågnede syg op i morges, og hendes tøj sladrer om, at hun brugte de første vågne timer på febrilsk at lede efter en pasningsløsning: Fødderne er stukket ind i et par badetøfler, og under den mørkebrune uldfrakke har hun stadig nattøj på. Senere på dagen står hun iført mærker som Prada og Balenciaga i et fotostudie i København, og det er bare en af de modsætninger, der opstår i en hverdag, hvor hun skal balancere mellem at være alenemor til to piger og upcoming sangerinde.

“Jeg føler nogle gange, at jeg lever lidt af et dobbeltliv,” siger hun med et smil.

Det er i dag halvandet år siden, at Amina fik opkaldet fra den danske rapper Branos pladeselskab B.M.B. Entertainment. Og det er to år siden, at hun en vinteraften sad på bagsædet af en stor, sort bil på en parkeringsplads i Albertslund og kunne mærke sit hjerte dirre nervøst i takt med højttalerne, der spillede r&b-nummeret Winter Season for fuld udblæsning for de to førnævnte pladeselskabsbosser, som nikkede med på beatet.