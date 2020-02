“Jeg kan ikke skrive det samme som andre, uden at det bliver anset som en politisk manifestation”

Duften af eksotiske krydderier fra køkkenet blandede sig med lyden af arabisk musik fra højttalerne i Isabella Hammads farmors hjem London. Her fortalte farmoren lille Isabella historier om sin far, Isabellas oldefar Midhat, og Isabella kunne hver gang levende forestille sig oldefaren, som under Første Verdenskrig tog til Frankrig for at læse og bo, og som, da han var retur i Nablus i Palæstina, fik kæle- og øgenavnet Pariseren. I farmorens hjem hang der også billeder af Midhat og hans kone Fatima, og særligt ét af de mange billeder tiltrak Isabellas opmærksomhed. Billedet af en overordentligt velklædt Midhat stående i en stor, lysegrøn allé – en omgivelse så langt fra den mellemøstlige natur, at Isabella var sikker på, at fotografiet måtte stamme fra Midhats tid i Frankrig. Senere fandt hun ud af, at den grønne allé var en printet fotobaggrund fra et studie i Jerusalem, men ikke desto mindre vakte det – sammen med de mange familieanekdoter om oldefaren – den unge piges nysgerrighed. Faktisk tænkte hun fra en meget tidlig alder, at han ville være den perfekte hovedperson i en roman. Og at hun ville skrive den.

Historierne om Midhat havde en anden klang over sig end de historier, der ellers blev fortalt fra hendes fars hjemland – og det både i familien og i medierne. Fortællingerne om Midhat var oftest sjove, nogle gange også dramatiske, dog aldrig af den årsag, som man ellers straks forbinder en palæstinensisk, ulykkelig skæbne med. For det dramatiske i Midhats liv skete primært før Anden Verdenskrig og oprettelsen af staten Israel. Dengang man som ung palæstinenser kunne rejse frit til Europa for at studere.

“Når man som jeg vokser op som palæstinensisk diaspora, lærer man om 1948 og tiden efter, at landet blev sønderknust. Men der har jo været en tid før, og allerede i en ung alder vidste jeg, at jeg ville fortælle om den del af Palæstinas historie. Måske fordi det er så sjældent, at man siger Palæstina uden straks også at sige Israel,” fortæller Isabella Hammad, da vi mødes en solskinsmorgen i august sidste år på Hotel Rungstedlund i Nordsjælland.

Senere samme dag skal hun optræde på Louisianas litteraturfestival foran hundredvis af mennesker som den nye litterære superstjerne, hun er blevet udråbt som, siden hendes debutroman udkom på engelsk i foråret. Men lige nu sidder hun her, spinkel, smuk og tydeligvis velovervejet i hvert ord, hun siger, der falder på et distingveret Oxford-engelsk, tilsat arabiske ord og slang.