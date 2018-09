Hvad var din bedste oplevelse i Shanghai?

“Jeg tror, den bedste oplevelse var, da det endelig gik op for mig, at jeg havde fundet ud af, hvad jeg ville. Efter så lang en periode med forvirring og tvivl inden jeg tog afsted, var det virkelig en kæmpe lettelse. Jeg kan huske, jeg sad på en tagterrasse og kiggede ud over byen en morgen, efter at have været oppe hele natten. Jeg var i gang med en meget dyb og intens samtale med to af mine nye venner fra byen, og vi talte om, hvor fascinerende de ting, der skete omkring os, var. Pludselig udbrød jeg 'That's it! That's what I gotta do. I gotta tell this story. That's my album!' Det var en virkelig forløsende følelse.”