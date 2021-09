Jennifer Hudson ville nok havde takket nej til at spille den legendariske soulsangerinde og borgerrettighedsforkæmper Aretha Franklin i biografaktuelle Respect, hvis det ikke havde været for et helt særligt telefonopkald, der fandt sted i 2015.

“Pludselig en dag ringede Aretha til mig og sagde, at hun ville have mig til at spille hende. Jeg måtte absolut ikke fortælle det til nogen, fordi filmen stadig var en hemmelighed. Så filmen er et passioneret projekt, der har stået på i mange år, og nu er resultatet endelig færdigt,” siger Jennifer Hudson om Respect, da vi møder hende over en videoforbindelse fra USA.

Opkaldet fra Aretha Franklin kom otte år efter, at Jennifer Hudson, der blandt andet er kendt for at have vundet en Oscar for sin rolle i filmen Dreamgirls fra 2006, havde holdt det første møde med filmselskabet om et muligt samarbejde.

“Jeg kan ikke understrege nok, hvor svært og skræmmende det var at have ansvaret for at gengive så stor en sangerindes liv. Jeg var bange for ikke at kunne leve op til hendes forventninger, når hun nu selv havde valgt mig. Jeg blev bare ved med at fortælle mig selv, at hvis Aretha siger, jeg kan gøre det, så kan jeg godt,” siger Jennifer Hudson.