Johanne Schmidt-Nielsen: “Det er vigtigt ikke at tro, at man har alle svarene selv”

“Jeg føler mig meget heldig over at have siddet i Folketinget i så mange år, men også over nu at skulle noget andet,” siger Johanne, da vi mødes på en café for at snakke om det forestående jobskifte.

“Det lyder så banalt, men jeg kan faktisk ikke finde en bedre sag at kæmpe for end børns rettigheder. Børn er uskyldige ofre, de har ikke part i verdens krige eller konflikter, men er alligevel dem, der ofte lider allermest. Derfor har vi et særligt ansvar over for børn både herhjemme og ude i verden,” siger hun og peger på nødvendigheden af en psykosocial indsats i verdens flygtningelejre som et eksempel på Red Barnets vigtige arbejde.