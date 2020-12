Josephine Skriver ved præcis, hvad hun skal gøre, når hun oplever noget, der gør hende vred eller ked af det. Hate crime, racisme, homofobi, undertrykkelse... Hun sætter sig ned og skriver et langt essay til sin amerikanske agent, hvor hun giver los for alle sine følelser og frustrationer.

“Jeg har altid haft brug for at sætte mig ned og skrive, når jeg blev ramt på mine følelser,” siger Josephine Skriver.

Bagefter lægger de to en strategi for, i første omgang om – og i så fald hvordan – hun skal gå ud med sit budskab på Instagram. Den danske topmodel har en platform, der når ud til 6,2 millioner mennesker, og derfor kan det være rart at have nogle at sparre med. Det gjorde hun blandt andet i forbindelse med et stort masseskyderi på Pulse, en bar for homoseksuelle i Orlando.

“Jeg var virkelig chokeret og vred og følte mig hjælpeløs, da jeg så nyhederne, fordi jeg ikke kunne stille noget op. Jeg gik ind og skrev et essay med det samme og sendte det til min agent. Det var naturligvis fyldt med vrede og alt for langt til at kunne postes. Vi blev enige om at få fat i The Huffington Post, som heldigvis gerne ville lave en artikel om mine frustrationer og oplevelse af situationen. På den måde kom mit budskab frem på en saglig måde – det havde ikke gavnet nogen, at min vrede for eksempel var kommet ud i tweets på Twitter eller Instagram.”

Men et politisk post koster ikke bare følgere for Josephine Skriver, det medfører også en hel del grimme kommentarer på hendes profil, hvor ‘Jeg er her ikke for at høre, hvad du synes, men fordi du poster bikinibilleder’ og ‘luk røven og se pæn ud’ hører til de mindre slemme af slagsen. Konsekvenserne er altid direkte, når Josephine Skriver lægger noget op. Et billede, der viser hendes tæer, medfører en stigning i seksuelle beskeder. Et billede af hendes kæreste er lig en håndfuld hadefulde beskeder i hans indbakke.

Men det stopper ikke Josephine.

“Jeg har ikke skabt den her platform kun for at kunne sælge eller give et indblik, men også fordi jeg har noget at sige. Det kan jeg føle mig både skræmt og beæret over, men det er sådan, det er,” siger hun, da vi mødes for at snakke om netop det: Den platform, hun har bygget op de seneste år, og som har resulteret i, at Josephine Skriver i dag er den dansker, der har flest følgere på Instagram.