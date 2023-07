Katerina Pitzner: “Min intuitive sans betyder alt for mig. Hvis jeg ikke havde den, ville jeg føle mig fortabt; den er mit livs GPS.”

“Af en eller anden årsag har jeg altid været optaget af den ‘spirituelle’ verden. Men det var først, da jeg som 19-årig læste om menneskets sjette sans, at jeg blev optaget af, hvordan jeg kunne lytte til min intuition i stedet for mine tanker. Vi er alle født med en naturlig intuition, en indre stemme, en fornemmelse i kroppen eller et instinkt af klarhed, som jeg er overbevist om, at vi alle kan styrke gennem træning. Derfor startede jeg selv med at gå til en form for mental træning, som jeg senere fandt ud af var træning af den intuitive sans. Det var også gennem denne træning, at jeg opdagede mine clairvoyante evner. Jeg kunne se/fornemme ting om andre mennesker, som de andre deltagere på holdet ikke kunne. Min opdagelse overraskede mig meget, men det var også en lettelse, for pludselig gav flere ting i min barndom mening."

"Efterfølgende tog jeg en uddannelse i clairvoyance for at lære, hvordan jeg kan slukke eller aktivere min meget stærke sans. Ellers kunne jeg hele tiden fornemme andre menneskers sind – mit indre var på overarbejde. For eksempel jeg var for mange år siden på arbejde i ur- og smykkebutikken Klarlund, hvor en kunde kom ind i butikken med sin datter, og idet jeg så dem, tænkte jeg for mig selv: 'Ej hvor er det synd for hende, hun har det ikke godt'. Og det var en hård oplevelse for mig at fornemme et fremmed barns indre og ikke være i stand til at handle på det. Dengang var jeg ikke 100 procent sikker på, om datteren havde det dårligt, men i dag er jeg helt sikker på, at hvis jeg havde spurgte hende i trygge rammer, så ville hun fortælle mig, at hun ikke følte sig godt tilpas. Lignende oplevelser har jeg haft flere gange i mit liv, og det blev for hårdt for mig."