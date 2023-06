Kinga Bartis: "Det er et kæmpe privilegium at lave kunst til 135.000 mennesker."

Hvad fik dig til at sige ja til at skabe værket til Glorias facade?

“Det er en spændende udfordring at vise kunst ‘off space’ frem for i en ‘white cube’ – det vil sige et sted hvor beskueren ikke nødvendigvis er kunstinteresseret. Jeg er også virkelig glad for at arbejde stedsspecifikt, det giver mig nemlig mulighed for at arbejde med faste rammer, hvor jeg eksempelvis skal gå i dialog med stedets arkitektur, andre kunstnere og uforudsigelige elementer såsom vejret – og det ville ikke nødvendigvis ske, når man udstiller et værk på et galleri eller på et udstillingssted.”

Har du gjort dig nogle særlige tanker og overvejelser i forbindelse med det værk, du laver til Glorias facade?

“Værket jeg har lavet til Glorias facade er først og fremmest festival-venlig – det kan tåle regn, sol og vind. Jeg ville gerne skabe et værk, der er centreret omkring musik, fællesskab og kroppe – og som publikum kan relatere til. Mit udgangspunkt var tanken om, at Roskilde Festival er et stort fællesskab bestående af mange forskellige kroppe, som har hver deres virkelighed. Derfor har jeg valgt at lave en kollage med tørrede blomster (som jeg fik foræret i gave til min udstilling), tekstil og papir, som forestiller dansende kroppe, planter og væsner, som smelter sammen.”

“I min proces har jeg også været meget optaget af den unikke evne, dans har til at frigøre krop og sind. Der sker noget helt specielt med os, når vi befinder os på et dansegulv; vi kan give slip på den kropslige kontrol, som begrænser os i hverdagen, og glemme alt om tid og sted. På dansegulvet kan vi nyde nuet og de mennesker, vi omgiver os med, på en helt speciel måde – og dén følelse ville jeg gerne inkludere i værket.”