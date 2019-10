Kvinden bag The Apartment: Det her er det vigtigste, livet har lært mig

Hvordan har din branche ændret sig, fra du startede til i dag?

“Sat på spidsen kan man sige, at det, jeg engang var en af de eneste, der gjorde, i dag er noget, som rigtigt mange gør. The Apartment er skabt ud fra håndplukket design, vintagemøbler og selekteret kunst og ligner til forveksling et rigtigt hjem, og i mange år var jeg nærmest alene om denne form for butik. Men mens almindelige møbelforretninger i dag er en nærmest uddøende race, så er det blevet vigtigere og vigtigere for folk, at de kan se, at det, de nu skal til at købe, har en historie. Folk kan godt lide, at der er nogle, der har kurateret for dem og skabt et univers, og derfor er rigtigt mange begyndt at arbejde ud fra samme tilgang som mig. Og det er ikke, fordi jeg har opfundet den dybe tallerken, jeg har bare længe været den eneste, der brugte den.”